Bij een natte Kustmarathon wordt het geheid blaren prikken

video Wilna en Jaap (73) moeten over een drukke autoweg fietsen om bij hun eigen huis te komen: ‘Doodeng vind ik het’

29 september VLAKE - Even op de fiets om boodschappen of vrienden ontvangen die geen auto hebben? Het is voor Wilna Nelis en Jaap Felius (73) bijna onmogelijk sinds de Kanaalweg bij Vlake is omgebouwd tot autoweg. Oplossingen zijn er wel, maar die vindt het waterschap te duur. Tot die tijd moet het stel noodgedwongen levensgevaarlijke capriolen uithalen. ,,Het is niet te doen. Belachelijk gewoon.”