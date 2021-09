Bij de Vlissingse sluizen komt een getijdenturbine: 'Hij levert meer energie dan een zonnepaneel of windmolen en je ziet 'm niet’

Van oorsprong is hij scheepsbouwer. Tien jaar geleden rolde hij in de wereld van de getijdenenergie toen hij drijvers bouwde voor Noorse turbines. ,,Die turbines bleken niet goed te werken", vertelt Rijke. ,,Toen ben ik ze zelf gaan ontwikkelen.” Met steun van de provincie en Europa voert zijn in Kapelle gevestigde bedrijf Water2Energy de komende twee jaar in Vlissingen een proef uit naast het sluizencomplex in Vlissingen. ,,Voor mij is eigenlijk al bewezen dat alles werkt.”