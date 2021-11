Bij de schoorsteenveger rookt de schoorsteen: ‘Door de hoge gasprijs gaan mensen weer hout stoken’

Van Eijk zet zijn witte bestelbus vandaag op de oprit van de familie Van Dijk in Biggekerke. Binnen treft hij een smetteloze allesbrander aan. ,,Dit is een nieuwe. Hij staat er pas een jaar”, zegt bewoonster Hanny van Dijk. Schoorsteenveger Van Eijk trekt een veegkabel door de kachelpijp. Die is vrijwel brandschoon. Van Dijk: ,,Wij gooien er ook geen houtpellets, papier of houtafval in, eigenlijk alleen goed gedroogd hout. Mijn man haalt her en der bomen op. Dat hout moet je goed drogen, zeker wel een jaar of drie.”