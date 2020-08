Bij biosuper De Grote Verleiding beginnen ze de dag met een work-out

06.00 uur: starten met een work-out

Nee, het is geen tropenrooster vandaag. Bij De Grote Verleiding beginnen ze altijd vroeg, ook als er geen hittegolf is. En nee, we zijn niet aan het verkeerde adres. Het is geen sportschool waar we zijn binnen gestapt. Anneke van Hootegem en haar medewerkers starten altijd met een kleine work-out. Sporten doen ze eigenlijk de hele dag, bij het vullen van de boodschappenmanden. Rekken, strekken, buigen, duwen, het hele scala aan bewegingsoefeningen komt voorbij. Ook worden er de nodige afstanden in het magazijn en de schuur afgelegd. ,,Tienduizend stappen op een dag is niks.’' Toch is die opwarming nodig. ,,Omdat we in gekoelde ruimtes werken.”

06.15 uur: inpakken

Na een minuut of wat zijn de spieren los. Anneke houdt zich bezig met het brood. Midden in de nacht is het geleverd, door de in het Brabantse Waspik gevestigde Bakkerij Zonnemaire. ,,Ze hebben hun eigen sleutel en zetten het netjes binnen.” De medewerkers Jeroen en Steffan pakken de boodschappen in, voor de bestelroute over Walcheren die om 11 uur vertrekt. De Grote Verleiding is klein begonnen, met een paar kroppen sla van telers uit de regio. ,,Ze moesten lachen als ze ons zagen aankomen.” Bijna 15 jaar later is het bedrijf uitgegroeid tot de grootste bio supermarkt on line in de provincie. Naar schatting 1.800 verschillende artikelen zitten er in het assortiment. Dat groeimodel heeft ook met de veranderde marktomstandigheden te maken. ,,In onze begintijd waren biologische producten echt een nichemarkt. Van een heleboel producten was er zelfs geen biologische variant. Ondertussen kun je ook in de supermarkt biologische producten kopen. De consument vindt gezonde voeding steeds belangrijker. Om je te onderscheiden heb je een compleet assortiment nodig.”