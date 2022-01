Bij Albert Heijn XL in Hulst zit een derde van de vulploeg in quarantaine: ‘We kunnen de schappen nog vullen, maar dit moet niet te lang duren’

Toekomsti­ge bewoners Maartens­hof in Axel zijn het wachten beu: ‘Dat de bouw nog steeds niet kan beginnen is ontzettend frustre­rend’

AXEL - Ze zijn het wachten spuugzat. Wim Kooyman en Ewald de Bart verkeren al een hele tijd in onzekerheid. En met hen 33 anderen die heel graag in de nieuwe wijk Maartenshof in Axel willen gaan wonen. Van bouwen is het nog steeds niet gekomen.

19 januari