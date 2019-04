‘Big data’ geven Zeeuwse gemeenten inzicht in prestaties van winkelgebieden

Ongelijke daken in Middelburg zorgen voor kritiek: ‘Het is waardeloos en lelijk’

8:00 MIDDELBURG - Alle huurwoningen van Woongoed in de Keurhove in Middelburg krijgen nieuwe daken. Kopers kunnen ook hun dak laten isoleren en vernieuwen, mits de bewoners een bedrag van rond de 15.000 euro betalen. Niet iedereen kan of wil dat, waardoor de daken niet op gelijke hoogte liggen.