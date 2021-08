Biervlietse fotografe ontdekt dat ‘uitgestorven’ vlinder nog springlevend is

Het is druk in de overdekte zwembaden in Zeeland: ‘De hele week is al volgeboekt’

5 augustus GOES - Het is druk in de Zeeuwse binnenzwembaden. Mede door de nog niet al te hoge temperaturen en het feit dat op veel vakantieparken enkel de eigen gasten in het zwembad mogen, zoeken veel toeristen en inwoners vertier in de andere overdekte baden. Maar die laten vanwege corona maar een beperkt aantal mensen toe. Het zwembad van Omnium in Goes is deze week al helemaal volgeboekt.