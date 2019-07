Biertje? Zeeuwse jongere wordt vaak niet naar leeftijd gevraagd

GOES - Slechts één op de vijf sportkantines, buurt- en dorpshuizen en verenigingsgebouwen in Zeeland controleert de leeftijdgrens voor alcohol. Dit blijkt uit een steekproef onder 790 alcoholverstrekkers dat ZB Planbureau heeft verricht in opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten.

Mysteryshoppers gingen op pad om na te gaan of in de horeca, de paracommercie, slijterijen en supermarkten de regels worden nageleefd. Deze shoppers waren 18 jaar of ouder, maar zagen er jong genoeg uit om voor een minderjarige door te kunnen gaan. Slijterijen en supermarkten kwamen het beste uit het onderzoek. Ruim de helft van de slijterijen (52 procent) en bijna de helft van de supermarkten (45 procent) vroegen jonge kopers van alcohol om zich te identificeren. In de commerciële horeca gebeurde dit veel minder, namelijk in 30 procent van de gevallen. In de paracommercie werd maar 20 procent van de mysteryshoppers gevraagd hun leeftijd aan te tonen. In Veere, Tholen, Middelburg, Hulst en Borsele gebeurde dit in geen enkel club- of buurthuis, of andere vormen van paracommerciële horeca.

Gemeenten, GGD, de politie, Indigo Preventie en andere maatschappelijke organisaties werken al jaren aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland is voorzitter van de stuurgroep ‘Laat ze niet (ver)zuipen’. Dat in Zeeland gemiddeld twee van de drie alcoholverstrekkers de regels niet consequent naleven is volgens hem onacceptabel.

De resultaten zijn per gemeente uitgesplitst. Reimerswaal, een van de gemeenten die de afgelopen jaren zelf ‘loktieners’ inzetten om naleving van de regels te controleren, staat op nummer één met 69%. Burgemeester José van Egmond zegt dat haar gemeente dit beleid zal voortzetten. ,,Dat doen we omdat we samen, gemeente, winkeliers, horeca, sport en ouders, een verantwoordelijkheid hebben richting de gezondheid van onze jonge inwoners.”