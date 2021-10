Bierdouche bij SPAR Middelburg: ‘Mijn collega moest zich wel even verkleden, ja’

Het is de honderste geboorte­dag van Hans Warren. ‘Een monumentje voor Hans zou niet verkeerd zijn’

8:00 BORSSELE - Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat schrijver en dichter Hans Warren (1921-2001) in Borssele werd geboren. Een goed moment om even bij stil te staan. Want - constateert Mario Molegraaf (1960) die 23 jaar de levenspartner van de dichter was - Warren is een belangrijke getuige van de Zeeuwse twintigste eeuw.