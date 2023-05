Biedt PFAS-uitspraak Vlaamse rechter ook deur voor claims uit Zeeland?

Tips Valt je vakantie in duigen door ziekte? Zo kies je de juiste annule­rings­ver­ze­ke­ring

Het vakantiegeld is bijna binnen. De reis kan dus geboekt worden, laat de voorpret beginnen. Maar wacht even, hoe zit dat ook alweer met die annuleringsverzekering? Lees vooral ook de kleine lettertjes, benadrukt verzekeringsexpert Bas Knoppert van Independer. ,,Dat voorkomt dat je een verzekering hebt die niet uitkeert als je bijvoorbeeld twee gebroken benen hebt.’’ Vijf vragen over annuleringsverzekeringen.