Bidden in oorlogstijd

Horeca in oude melkfa­briek in Goes, auto's en bebouwing op kavel van afgebrande garage

GOES - Op de kavel van de vorig jaar afgebrande voormalige Renault-garage in Goes komt in de toekomst een combinatie van parkeerplekken en bebouwing. In de voormalige melkfabriek ziet de gemeente graag horeca komen.

25 mei