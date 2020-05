Bibliotheken in Zeeland vanaf 18 mei weer open voor publiek

Marc Canto zingt videobood­schap­pen in: ‘Je verzint zo’n actie uit nood, maar het draait als een tierelier’

17:30 MORAIRA - Als de in Spanje wonende ras-Zeeuw Marc Canto ergens gek van wordt, is het wel van niks doen en stilte. Dus zong hij de afgelopen weken meer dan 100 persoonlijke videoboodschappen in. ,,Ik krijg echt hele leuke reacties. Het nummer Mama is favoriet.”