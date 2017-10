Bibliotheken in Zeeland minder populair

VLISSINGEN - In geen enkele provincie is het aantal leden van openbare bibliotheken relatief zo hard gedaald als in Zeeland. Vorig jaar hadden 91.847 Zeeuwen een pasje van de bieb. Dat zijn er ruim 11.000 minder dan het jaar ervoor, een daling van elf procent.

Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers van de Koninklijke Bibliotheek. De Nederlandse openbare bibliotheken zagen vorig jaar hun ledenbestand teruglopen tot 3,7 miljoen. Dit is een daling van bijna twee procent ten opzichte van 2015. Alleen in Utrecht, Noord-Holland en Friesland gaan meer mensen naar de bieb.

Zeeland valt in de cijfers op door de relatief sterkste daling van het aantal mensen met een biebpasje. Was in 2015 nog 27 procent van de Zeeuwen lid van een bibliotheek, vorig jaar daalde dat tot 24 procent. Gemiddeld lenen biebleden in Zeeland zo'n zeventien materialen - denk aan (luister)boeken, dvd's en cd's - per jaar, tegenover achttien in 2015. Landelijk ligt het gemiddelde op bijna 20.

,,Dat het aantal leden daalt is een landelijke trend'', zegt Nellie Oosthoek van ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. ,,Het is moeilijk om daar grip op te krijgen. Wij proberen steeds meer een ontmoetingsplek te zijn dan alleen een plek waar je boeken of cd's kunt lenen. Daarom organiseren we steeds meer activiteiten, denk aan bijeenkomsten zoals de Tegenlicht meet ups.''

Het in september geopende uitleencentrum in CineCity in Vlissingen is een voorbeeld van de nieuwe aanpak, aldus Oosthoek. ,,Ook daar richten we ons niet alleen op het uitlenen van boeken alleen. Denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten in samenwerking met CCXL. Maar ook aan dagen die beginnen met voorlezen in de bieb, gevolgd door een kookworkshop en een film als afsluiter. Dan ben je een hele dag onder de pannen.''

Hoewel Oosthoek spreekt van een succesvolle start van de Vlissingse vestiging, kan ZB Planbureau dat niet met cijfers onderbouwen.