Bezwaar tegen windmolens in Vlissingen-Oost afgewezen

‘Ik blijf In de Bongerd altijd trouw, de camping waar ik zoveel van hou’

16:45 OOSTKAPELLE - Kees en Marlies Kleemans zijn al vijftig jaar vaste gasten van camping In de Bongerd in Oostkapelle. Ze hopen nog heel lang die camping te bezoeken. ,,Want het is hier goed, het is hier fijn”, zeggen de beide inwoners van Etten-Leur bijna in koor terwijl ze koffie drinken naast hun stacaravan.