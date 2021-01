Bezoekers lappen regels in natuurgebieden aan hun laars: ‘Mensen doen soms maar een dotje’

Reimers­waal maakt Zeeuws wandelnet­werk compleet

16:07 KRUININGEN - Het is nu nog een witte vlek op de kaart van Zeeland, maar over een tijdje kan ook in de gemeente Reimerswaal gewandeld worden via knooppuntpaaltjes. Stichting Landschapsbeheer Zeeland zoekt mensen die mee willen denken over routes en later willen meewerken met de aanleg en het onderhoud van het netwerk.