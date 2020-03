Bezoek niet meer welkom in Zeeuwse ziekenhuizen

GOES - Bezoek is vanaf morgen niet meer welkom bij Adrz Goes en ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen. ‘Bezoek’ is iedereen die een patiënt wil bezoeken die in het ziekenhuis ligt.

De ziekenhuizen nemen de ingrijpende maatregel om patiënten en medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. In een gezamenlijk persbericht laten de ziekenhuizen weten: ,,Het is heel vervelend voor patiënten (en bezoekers) die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar de veiligheid van onze patiënten en medewerkers gaat op dit moment voor alles.”

Uitzonderingen

Op de maatregel zijn vier uitzonderingen:

- Bezoek voor stervende patiënten,

- Begeleiders van mensen die met spoed worden opgenomen op de spoedeisende hulp in Goes of Terneuzen;

- Partners van bevallende vrouwen,

- Ouder(s) van een ziek kind (tot en met 17 jaar).

Voor bovenstaande uitzonderingen geldt het verzoek om zoveel als mogelijk vast te houden aan het bezoekuur tussen 19.00 en 20.00 uur. Uitzonderingen in overleg, aldus de ziekenhuizen.

Polispreekuren/afspraken

Voor de polispreekuren/afspraken die wel doorgaan geldt expliciet dat de patiënt bij voorkeur alleen komt. Indien noodzakelijk kan één begeleider mee.

In de ziekenhuizen in Vlissingen, Zierikzee en Oostburg liggen momenteel geen patiënten. Daar gelden de al eerder ingestelde richtlijnen.

‘Voor ons is het klap op klap’

Bezoekers van het voorlopig laatste bezoekuur reageren vrijdagavond met gemengde gevoelens op het besluit dat hen zojuist is meegedeeld. ,,We hebben net gehoord dat we niet meer op bezoek mogen”, zegt een vrouw die net een dierbare heeft bezocht die al anderhalve week in kritieke toestand ligt. ,,Voor ons is het klap op klap. Dit is niet menselijk.” Volgens haar man was de mededeling erg summier. ,,Niks wordt je uitgelegd.”

De patiënt die ze bezoeken is niet besmet met het coronavirus. ,,We zijn zelf gezond en laten thuis helemaal niemand toe om dat zo te houden.” De afgelopen tijd mochten ze nog maar één keer per dag op bezoek komen. Nu weten ze niet wanneer de volgende keer zal zijn. Daar hebben ze het moeilijk mee. ,,Stel dat ze wakker wordt, dan wil je dat ze een bekend gezicht ziet. En als ze niet wakker wordt, dan wil je er ook bij zijn.”

Verstandig, maar leuk is het niet

Een andere man heeft zojuist zijn vader bezocht. ,,Hij ligt op de IC. Niet met corona, maar met andere problemen.” Hij noemt het bezoekverbod verstandig. ,,Maar leuk is het niet. Niet voor degene die er ligt en ook voor ons niet. Mijn vader krijgt het niet zo mee. Hij heeft zo’n bordje. Daar heb ik op geschreven dat we niet meer mogen komen, maar dat we aan ‘m denken. Meer kun je niet doen. Gelukkig mogen we altijd bellen naar de afdeling. Ze doen het daar geweldig hoor.”