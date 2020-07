Bewoners Zevenbergschen Hoek overeind in bed: politie gebruikt explosief bij inval in megacokezaak

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Tijdens de megapolitieactie rond cocaïnesmokkel via de Vlissingse haven, zijn zwaar bewapende arrestatieteams woensdagmorgen rond vijf uur ook op twee adressen in Zevenbergschen Hoek binnengevallen. Meerdere auto's zijn in beslag genomen en één verdachte is aangehouden.

Uit de woning van deze verdachte aan De Vang nam de recherche onder meer informatiedragers mee, zoals mobiele telefoons en tablets. Omwonenden zeggen dat ook de auto van de verdachte is opgeladen door de politie.

Explosieven

Het arrestatieteam (AT) blies de voordeur van het huis open met explosieven. ,,Het hele dorp moet die klap hebben gehoord. Ik zat meteen recht overeind in bed. Wat een knal!”, vertelt een wijkbewoner.

Quote Ik hoorde vijf of zes mannen de trap oprennen. Ze schreeuw­den iets, het leken wel oorlogskre­ten Dochter aangehouden bewoner

De geschrokken partner van de verdachte en hun 11-jarige dochtertje, kunnen enkele uren later nog amper bevatten wat er is gebeurd. Het hevig geschrokken meisje zegt dat ze twee minuten voor de politie-actie wakker was geworden.

,,Ineens was er die grote knal. Ik hoorde vijf of zes mannen de trap op rennen. Ze schreeuwden iets, het leken wel oorlogskreten. Ik wilde de deur van mijn slaapkamer openen maar toen kwam er een lange politieman binnen. Hij zei dat ik een shirt aan moest doen en naar mijn moeder moest gaan."

Volledig scherm Het arrestatieteam blies de voordeur in om 's morgens vroeg snel binnen te komen. © Hessel de Ree

Granaat

Moeder was eveneens totaal overrompeld door de AT-leden die haar slaapkamer boven binnenstormden. ,,Er werd ook nog een soort rookgranaat of zoiets in de hal geworpen, het stonk enorm."

‘Huilen’

De bewoonster is bezig het glas van de kapotte voordeur op te ruimen. ,,Straks verwonden onze katten zich nog.” Ontsteld neemt ze nog eens de schade op bij de door de explosie ontwrichte voordeur. Haar dochter ziet er rustig uit. ,,Van buiten wel", zegt ze, ,,maar van binnen voel ik me kwaad, woedend en wil ik huilen."

Kapot gewerkt

De geëmotioneerde moeder en dochter zeggen zich niet te kunnen voorstellen dat vader bij cocaïnesmokkel of andere criminele praktijken betrokken is. Moeder: ,,Wij hebben ons in deze coronatijd kapot gewerkt. Hij is pakketbezorger en ik werk in de zorg."

Quote Hij is geen crimineel. Maar hij kent wel enorm veel mensen Partner verdachte

De bewoonster zegt dat haar man in de woonkamer is aangehouden waar hij op de bank sliep. ,,Hij was voor de televisie in slaap gevallen. Ik heb hem maar laten liggen. Daarom heb ik hem vanmorgen niet meer gezien of kunnen spreken. Dat vind ik heel erg. Ik heb zó met hem te doen. Hij is geen crimineel. Maar hij kent wel enorm veel mensen. We hebben vroeger ook een uitzendbureau gehad. Misschien heeft hij met de verkeerde koffie gedronken."

Volledig scherm Aan De Omloop was de tweede inval in Zevenbergschen Hoek. Hier nam de politie onder meer twee personenwagens in beslag © Hessel de Ree

De politie viel in Zevenbergschen Hoek tegelijkertijd binnen in een vrijstaande koopwoning aan De Omloop. Het echtpaar dat hier woont, is volgens buurtbewoners bevriend met de bewoners van het huis in De Vang. Het is niet duidelijk of de bewoners zijn aangehouden. De politie bevestigt ook deze de inval maar kon gisteren niet zeggen of een of meer bewoners zijn opgepakt.

Prikkers

Rond tien uur 's morgens was de recherche nog druk bezig met onderzoek in de woning. Ook zochten rechercheurs in de tuin al dan niet gericht met prikkers in de grond. Twee personenwagens - een Mercedes en een Audi - werden rond tien uur opgeladen en afgevoerd, samen met een oldtimer-scooter en brommer.

Volledig scherm Rechercheurs nemen prikkers mee voor onderzoek in de tuin. © Hessel de Ree

Buurtbewoners zeggen weinig contact te hebben met het stel. ,,De vrouw is een tijdje weggeweest en woonde toen in een caravan op een camping in Moerdijk. Of de man werkt weten we niet."

Volledig scherm De politie liet ook een scooter en brommer opladen. © Hessel De Ree

Megaonderzoek

In totaal werden woensdagmorgen negen aanhoudingen verricht bij het megaonderzoek naar cocaïnehandel in de haven van Vlissingen. Tientallen arrestatieteams vielen tegelijkertijd bij zo’n dertig panden in en rondom Zeeland binnen.

Er werden zoekingen gedaan in onder andere Heinkenszand, Middelburg, Goes, Vlissingen, Nieuwdorp en Zevenbergschen Hoek. In totaal gaat het om ongeveer dertig locaties. Daarbij zijn ruim vierhonderd agenten ingezet.

Half miljoen in beslag genomen

Donderdag waren volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage aan het eind van de middag in elk geval talrijke datadragers, een half miljoen euro cash, vier vuurwapens, een nepvuurwapen, twee Harley Davidson-motoren en twee boten in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op meerdere panden. De auto's in Den Hoek stonden nog niet op zijn lijstje.

Meerdere criminele verbanden actief

Het rechercheonderzoek onder de naam Operatie Portunus richt zich niet alleen op de import van cocaïne via de haven van Vlissingen maar ook op het faciliteren daarvan. Politie en justitie hebben het vermoeden dat er meerdere criminele samenwerkingsverbanden actief zijn. ,,Waar het ene verband de partijen uit de dekladingen haalt en een ander bijvoorbeeld actief is als bemiddelaar om de cocaïne te kunnen invoeren. Het voornaamste doel van vandaag is informatie en bewijs te verzamelen in deze verschillende (deel)onderzoeken”, zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage.

Ook coke via Vlissingen naar Moerdijk

De afgelopen jaren zijn in de haven van Vlissingen grote hoeveelheden cocaïne onderschept. Vaak zaten de drugs verstopt tussen dozen met bananen of ander fruit. Diverse keren voerden de criminelen de cocaïne door naar bedrijven in de haven van Moerdijk, waar ze werden ontdekt.

Volledig scherm Een foto van een van de invallen in Zeeland. © ANP