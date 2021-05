Bewoners ongerust na vrijspraak in zaak Oostkapelle. ‘Maar als hij normaal doet, accepteren we hem weer’

Het is vrijdagmiddag, half een. Zelf is E.F. (58) − dan nog verdachte − niet in de rechtszaal aanwezig. Hij wacht in Torentijd het oordeel van de rechtbank Middelburg af. Zijn familie zit wel in de zaal, net als nabestaanden van het slachtoffer. De bewoners van Parc Zonnehove kijken thuis mee via een live-verbinding. Rustig en in heel duidelijke taal legt de rechter uit hoe hij tot zijn oordeel is gekomen. En dan komt het hoge woord eruit: er is onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. F. komt direct vrij.