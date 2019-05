Bewoners appartementen in Oostkapelle geschrokken na vondst dode vrouw. ‘Ze was lief.’

Largo Resort leidt verkiezing ‘mooiste nieuwbouw­pro­ject in Zeeland’

16:22 VLISSINGEN - Recreatieterrein Largo Resort in Vlissingen is goed uit de startblokken geschoten in de verkiezing van het mooiste nieuwbouwproject van Zeeland. Het door Robin Lock ontworpen duinpark met negentien lodges verzamelde tot nu toe 173 stemmen.