Bewogen start voor Zeeuwse ambassadeur in Spanje: ‘Een ijsbaan vol doodskisten, dat maakt indruk’

Kort nadat Versteeg (56) z'n post in Madrid had betrokken, brak de coronacrisis uit. Samen met het personeel van de ambassade probeert hij de vele tienduizenden Nederlanders in Spanje van informatie of zelfs directe hulp te voorzien. Daarbij speelt Facebook een belangrijke rol. ,,Daar werd door de presentatoren wat lacherig over gedaan toen ik afgelopen zomer in het televisieprogramma Op1 te gast was’’, herinnert Versteeg zich. ,,Maar Facebook is nou eenmaal het medium waarop de meeste Nederlanders in Spanje zitten, gezien hun leeftijd. Ik kan wel TikTok-filmpjes gaan opnemen, maar dat heeft niet zoveel zin.’’