‘Bewijs tegen Zeeuwse terreurverdachte voor deelname executie Syrische militair groeit’

Veroordeel­de moet getuigen over moord Rilland

14:55 DEN BOSCH - De 22-jarige Bulgaarse die twaalf jaar cel kreeg vanwege de roofmoord op Kees van Schaik op 19 maart 2017 in Rilland, zal onder ede moeten gaan getuigen over wat er precies is gebeurd. Anders dan toen ze nog verdachte was, mag ze nu niet liegen.