Bewegingssensor voor verlichting windpark getest

Gecrashte vliegtuig Bergam­bacht was ooit van Oost-Souburger

16:29 OOST-SOUBURG - Oud-stuntvlieger Ids Leemans uit Oost-Souburg schrok toen hij het nieuws hoorde over het vliegtuigongeluk bij Bergambacht. Het toestel was ooit van hem. ,,Drie van mijn vliegtuigen zijn verongelukt of verbrand", vertelt hij.