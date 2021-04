Bevroren appels en peren? Zeeuwse fruittelers hopen dat nachtvorst meevalt

Na een reeks nachten met vorst vrezen de Franse fruittelers en wijnboeren voor hun oogst. Vooral in de Bourgogne en de Rhône is er veel schade. Is Zeeland nu aan de beurt? De hele week zal het kwik 's nachts onder nul duiken. Met als uitschieter min 3 graden in de dinsdag- en de woensdagnacht.

Rinus van 't Westeinde, woordvoerder van de Zeeuwse fruittelers, denkt dat het met een sisser zal aflopen. ,,Het vele oppervlaktewater in Zeeland heeft een dempend effect. Extreme vorst maken we in april zelden mee. Natuurlijk is het altijd spannend als het in deze maand gaat vriezen. De appels staan al in de knop, de peren zijn zelfs iets verder. Gelukkig staan de knoppen nog dicht waardoor ze wel een aantal graden nachtvorst kunnen hebben.”

Sapstroom

Fruittelers zijn wel op hun hoede. Overdag stijgen de temperaturen tot zo'n 10 graden. Als het overdag het kwik stijgt, zal een fruitboom de sapstroom op gang brengen en de knoppen openzetten. Dan is zo'n een peer of appel in de knop kwetsbaarder. ,,Ook de windrichting zal een rol spelen bij de vraag of er schade optreedt of niet.”

Telers kunnen wel maatregelen nemen, bijvoorbeeld door de knoppen te beregenen. Zo vormt zich een isolerend ijslaagje rond het fruit in de dop. Door de schaarste aan zoet water in Zeeland kunnen de meeste telers niet beregenen, ook niet in de zomer om zonnebrand op het fruit tegen te gaan. In de peren kan een extra dosis ureum, een meststof die dankzij de aanwezige stikstof knoppen sterker maakt, nog wel eens helpen.