Bevrijdingsmuseum: vergelijkingen coronamaatregelen en oorlog zijn pijnlijk

de boer op | video ‘Boeren doen hun stinkende best en steken zich in de schulden. Logisch dat ze zich niet begrepen voelen.’

BROUWERSHAVEN - Klimaatverandering, zo dichtbij. Afgelopen zomer overstroomden rivieren in de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts en de Belgische provincie Luik. In Nederland werd het zuidelijke deel van Limburg zwaar getroffen. Meer dan tweehonderd dodelijke slachtoffers, vooral in Duitsland en België. De wassende rivieren waren wereldnieuws. Brouwershaven was maandag 26 juli 2021 geen item in de internationale journaals. Joop en Maritha waren die dag net op fietsvakantie.

20 november