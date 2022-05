Bevrijdingsfestival Vlissingen verhuist van Bellamypark naar Scheldekwartier: ‘Ik verwacht dat mensen enorm gaan zwerven’

Noor Dekker gaat met een nieuwe, kekke mountainbi­ke naar het WK crossdu­atlon

RENESSE - ,,Wat een ding, zeg. Zo gaaf!” De eerste blik van atlete Noor Dekker op haar nieuwe mountainbike is te omschrijven als verliefd. Bij Fixabike in Renesse stond in voorbereiding op haar WK crossduatlon in Roemenië een kekke fiets voor haar klaar.

29 april