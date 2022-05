Bevrijd van het coronavirus, min of meer

,,We zijn nu inderdaad in de prettige situatie dat we de beschermende maatregelen kunnen afbouwen en corona als een soort griep kunnen beschouwen”, zegt arts-microbioloog Andreas van Arkel van Adrz en ZorgSaam. ,,Al blijft het natuurlijk een heel ánder virus, dat heel andere dingen doet in je lichaam. Nog altijd kan een nieuwe mutatie de kop opsteken waar mensen zieker van worden of die minder gevoelig is voor vaccins. In zo’n geval moet je toch weer op beperkingen terugvallen om te voorkomen dat de ic’s vol komen te liggen en de zorg overbelast raakt.”