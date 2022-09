Beveiligers azc Middelburg hielden verdachte steekpartij vast die met mes rondliep

Rond 20.00 uur meldden verschillende getuigen dat er tijdens een ruzie tussen twee mannen een gewonde was gevallen. Agenten verleenden eerste hulp aan het slachtoffer, dat ernstig gewond was geraakt. Voor hem werd een traumahelikopter opgeroepen. Omstanders assisteerden de agenten onder meer door het aanreiken van handdoeken waarmee de bloedingen bij de man gestelpt konden worden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. Het is op dit moment nog niet bekend hoe hij eraan toe is. De man heeft een korte verklaring kunnen afleggen voordat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Plaats delict

Door de agenten ter plaatse werd een ‘plaats delict’ afgezet met linten om onderzoek te kunnen doen. Rechercheurs hebben sporen vastgelegd. Diverse getuigen legden een verklaring af. Zij gaven onder meer een signalement door van de mogelijke dader en ook wilden zij beelden met de politie delen. Die verklaringen worden allemaal betrokken in het onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ook nemen rechercheurs camerabeelden uit de omgeving mee in hun onderzoek. Mogelijk staat er op die beelden wat de aanleiding is voor de vechtpartij.

Verdachte aangehouden

Tijdens het onderzoek meldde zich een 50-jarige man (zonder vaste woon- of verblijfplaats) bij het asielzoekerscentrum in Middelburg. Hij droeg een mes bij zich. Beveiligers van het azc namen het mes af en belden de politie. Agenten gingen ter plaatse en hielden deze man aan als verdachte voor het steekincident. De man voldeed aan het signalement dat door getuigen was opgegeven. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, omdat hij zelf ook gewond was geraakt. Een GGD-arts nam bloed van de verdachte af om te controleren of hij onder invloed was van alcohol en/of drugs. Dat is de standaardprocedure bij dit soort ernstige zaken. Het bloedmonster wordt onderzocht door het NFI.