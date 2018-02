Betere bescherming voor groene boa's

Groene Ster gaat ook in slotfase van honderdste duel in eredivisie onderuit

9 februari VLISSINGEN – Ook in de tweede thuiswedstrijd van 2018 moesten de zaalvoetballers van Groene Ster een nederlaag slikken. De verliespartij voelde bijna net zo zuur als die op 12 januari tegen ZVV Volendam. Toen werd het in de zoemer 3-4, vrijdagavond verloor Groene Ster het duel met FC Eindhoven in de laatste minuten met 2-3. De honderdste wedstrijd van de Vlissingers in de eredivisie werd daardoor niet met een feestje afgesloten.