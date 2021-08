Betaalt de supermarkt meer, dan kan de ui duurzamer worden

De tegenstelling tussen biologische en gangbare landbouw is niet zwart-wit. Dat geluid klonk woensdagochtend tijdens het Uienontbijt in een loods van proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Een discussie-uurtje vormde de aftrap van de landelijke Uiendag. Het Uien Innovatie- en Kenniscentrum (UI-KC) had de verduurzaming van de teelt op de agenda gezet. Aanleiding is de Farm-to-Fork-strategie, die het dagelijks bestuur van de EU heeft gepresenteerd. Het is een onderdeel van de Green Deal waarvan Eurocommissaris Frans Timmermans de aanjager is.