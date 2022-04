Bestuurder Van Denderen van onder meer Isaac Beeckman Academie stapt op nadat schoolleiders vertrouwen opzeggen

De schoolleiders vragen Van Denderen om ‘per direct een demissionaire rol aan te nemen totdat hij het bestuur heeft overgedragen aan een opvolger’. De brief van de schoolleiders is niet alleen naar het bestuur van de SvPO gestuurd, maar ook naar onderwijsminister Wiersma en ouders van leerlingen. In een begeleidende mail aan ouders hebben de schoolleiders vrijdagmiddag laten weten dat Van Denderen gehoor geeft aan de oproep. ,,Er zal op korte termijn meer duidelijkheid komen over zijn opvolging.”