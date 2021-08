Bestuurder speedboot hoort 240 uur werkstraf eisen voor fataal ongeval bij Zoutelande: ‘Het spijt me verschrikkelijk’

Dood van Mirthe (15) bij speedboot­dra­ma Zoutelande komt hard aan in het dorpje Neer

24 juli NEER - Het overlijden van de Limburgse Mirthe (15) gisteren in Zoutelande is ingeslagen als een bom in haar woonplaats Neer. Dat zegt de voorzitter van lokale voetbalvereniging RKSVN waar het meisje en haar familie actief is.