Bestuur waterschap verdeelt taken na opstappen collega (maar gaat niet meer verdienen)

Er komt definitief geen opvolger voor de opgestapte Philipp Keller in het Zeeuwse waterschapsbestuur. De andere leden van het dagelijks bestuur hebben zijn taken onderling verdeeld.

Gert van Kralingen (SGP) wordt verantwoordelijk voor de dijkversterking in Hansweert. Dat project was voor Keller in september aanleiding om te vertrekken. Hij deed dat nadat collega’s in het dagelijks bestuur kritiek hadden geuit op de enorme kosten van de dijkversterking. Die waren opgelopen tot 160 miljoen euro.

De fractie Bedrijven, waar Keller deel van uitmaakt, besloot geen opvolger in het dagelijks bestuur voor te dragen. De voornaamste reden is dat in maart volgend jaar verkiezingen zijn. De periode wordt als te kort gezien om een opvolger in te werken.

Dat betekent dat de resterende leden de taken van Keller overnemen. Over hoe dat moest gebeuren, is lang gepraat binnen het dagelijks bestuur. Uiteindelijk is besloten de taken te verdelen, waarbij Van Kralingen de dijkversterking van Hansweert (en die van Sint-Annaland) op zijn bord krijgt.

Dijkgraaf doet het lobbywerk

Dijkgraaf Toine Poppelaars gaat zich in algemene zin met de dijken bezig houden. Daaronder valt ook het lobbywerk dat volop gaande is om het op orde houden van de dijken de komende decennia enigszins betaalbaar te houden voor waterschap Scheldestromen.

De vier resterende leden van het dagelijks bestuur (exclusief de dijkgraaf) werken in deeltijd: drie dagen per week. Hoewel zij het de komende tijd drukker krijgen, verwachten zij dat dat ‘beperkt en overzienbaar’ blijft. Uitbreiding van werktijd - en dus verhoging van salaris - vinden zij daarom niet nodig.