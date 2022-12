Bestrijding overlast jaarwisseling; extra boa’s, cameratoezicht en stookverboden

Taakstraf geëist tegen Roosenda­ler voor seks met als vermist opgegeven meisje (13)

Voor het hebben van seks met een dertienjarig meisje plus onttrekking aan het ouderlijk gezag, heeft de officier van justitie in Middelburg een ‘milde eis’ tegen de 20-jarige C. van der V. uit Roosendaal geëist: een taakstraf van tachtig uur waarvan de helft voorwaardelijk en begeleiding door de reclassering.

21 december