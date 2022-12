Bestrijding overlast jaarwisseling; extra boa's, cameratoezicht en stookverboden

De knallen vliegen je al weken om de oren. Dieren hebben regelmatig de schrik van hun leven en ontwikkelen een angst voor knallen die nooit meer over gaat. Maar ook voor veel mensen is het een moeilijke tijd, Oekraïense vluchtelingen wanen zich bijvoorbeeld weer terug in hun oorlogsgebied. En dan zijn er nog de vernielingen die rond de jaarwisseling steeds weer plaatsvinden. Hoe denken de gemeenten dit allemaal binnen de perken te houden?