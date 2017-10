Beste patissier van de wereld: 'Niet meer de kers op de taart, maar de strik erop'

Hij was al vereerd dat hij in de top-10 stond. Maar toen woensdagavond in Warschau zijn naam als winnaar klonk, was Roger van Damme (46) toch overdonderd. ,,Dan denk je: wat gebeurt hier? Ineens was ik beste patissier van de wereld!"



Het gebeurde tijdens de prestigieuze Best Chef Awards, waar de top-300 van beste chefs in de gastronomische wereld werd onthuld. De lijst is bepaald door mondiale chefs, foodbloggers en -fotografen en journalisten.