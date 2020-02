Beste leraar van Zeeland Gorik Hageman wordt Onderwijsambassadeur: ,,Hier zijn de banen, je bent welkom!”

Zijn leerlingen kozen Hageman in 2013 al tot beste leraar van Zeeland, omdat hij de lessen boeiend houdt en de lessen Duits leuk weet te maken. Als onderwijsambassadeur wil Hageman zijn passie voor het vak overbrengen aan (toekomstige) collega’s. Dat is hard nodig, want Zeeuwse basisscholen en middelbare scholen schreeuwen om docenten. ,,Ik wil anderen meegeven dat het werken met jongeren enorm boeiend is. Het houdt je jong: ik leer enorm veel van mijn leerlingen.”

Zaadjes planten

Hageman voelt zich Nederlands en Vlaams: hij komt uit Clinge (NL), woont sinds dertien jaar in België, en geeft al jaren les in Hulst. Hij is de aangewezen man om Vlaamse docenten enthousiast te maken in Zeeland te komen werken. Daar heeft hij de afgelopen jaren al zaadjes voor geplant. Hageman geeft ook les aan de Odisee Hogeschool in Sint-Niklaas, en hij heeft connecties met de lerarenopleidingen van de universiteit in Antwerpen en de hogeschool in Gent. ,,Mijn doel is niet om leraren weg te vissen uit Vlaanderen, maar om in te zetten op samenwerking. Het is vooral belangrijk dat leraren een goede keuze maken. Ik wil laten zien wat het onderwijs in Zeeland inhoudt, en zeggen: ‘hier zijn de banen, je bent welkom’.