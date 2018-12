Beste leraar Draoui: liefde voor de leerlingen

ZeelandPas verdwijnt 1 maart 2019

13:04 DOMBURG - De ZeelandPas verdwijnt komend jaar. De pas waarmee inwoners van Zeeland en toeristen sinds 2014 korting kunnen krijgen in winkels en in de toeristische sector, is in de huidige vorm te duur. Pashouders kunnen hun pas tot 1 maart 2019 gebruiken. De bedoeling is dat de pas op termijn vervangen wordt door een app.