Beste formateur, graag niet nog tien jaar wachten met de aanpak van de Zanddijk

Goes komt in actie tegen hitte­stress

11:57 GOES - De wijk Goes-oost, bedrijventerrein De Poel en het centrum van Goes hebben op warme dagen het meest last van hitte. Dat blijkt uit een stresstest naar hitteproblematiek. Wethouder Loes Meeuwisse wil in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden over oplossingen.