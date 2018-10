Bestaan er aliens? Jens Hoeijmakers uit Zonnemaire hoopt daar met zijn onderzoek achter te komen

Goesenaar Jireël Verhage schrijft roman 'Was het gras maar groen'

20:00 GOES - Jireël Verhage (28) debuteert volgend jaar mei met zijn roman Was het gras maar groen. De Goesenaar, die in Gent woont, schreef het boek naar aanleiding van zijn tijd in Kameroen. Als vrijwilliger hielp hij in 2012 twee maanden bij een lokale voetbalschool.