Besmettingen op tientallen Zeeuwse scholen

Rover: niet 1 maar extra 2 intercity­'s nodig op Zeeuwse lijn

15 maart MIDDELBURG - Reizigersorganisatie Rover is blij met de extra Intercity per uur die vanaf december in Zeeland gaat rijden. Maar het moeten er wat Rover betreft twee per uur worden en de nieuwe Intercity's zouden ook in het weekend moeten gaan rijden.