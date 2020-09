Besmettingen in Zeeland nemen flink toe, aantal ziekenhuisopnames blijft gering

In totaal lieten 4206 mensen zich afgelopen week testen. Dat waren er 150 meer dan in de week ervoor. Het aantal positieve tests verdubbelde ruim: van 49 naar 107. Echt grote clusters zijn er niet: de gemeenten Middelburg en Goes zijn koploper met 18 vastgestelde besmettingen, Vlissingen heeft er 13 en Reimerswaal 12. In Zeeland zijn sinds 1 juni, toen de teststraten open gingen, 37.569 tests afgenomen. Onze provincie heeft zo'n 383.000 inwoners.

Opvallend is dat het aantal vastgestelde besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen achterblijft bij die in de rest van Zeeland. Er werden in heel Zeeuws-Vlaanderen twaalf mensen positief getest: acht in Terneuzen, vier in Hulst en in de gemeente Sluis, als enige in Zeeland, helemaal niemand.