Besmettingen in Goes bepalen Zeeuwse coronacijfers sterk

video Roy's ruimtereis met de SpaceBuzz 01: ‘Ik voelde kriebels bij de lancering’

28 juni OOST-SOUBURG - Wat een vliegende start van de week! Vergeet taal en rekenen en geschiedenis, vergeet gym. Roy (11) stapt maandag om negen uur met zijn klasgenoten uit groep 7 van Het Kompas uit Oost-Souburg aan boord van een raket voor een ruimtereis met André Kuipers. ,,Het was net of we echt in een ruimteschip zaten.”