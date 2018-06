Besluit pulsvisserij uitgesteld

Het Europees Parlement riep in januari op tot een totaal verbod van het 'elektrisch vissen'. Eerder had de Europese Commissie (het dagelijks EU-bestuur) zich juist voorstander getoond. Parlement en Commissie wilden deze maand met de Europese Raad (de ministers van de lidstaten) tot een besluit komen. Vanwege de complexiteit van de materie wil het parlement nu eerst een gedegen advies. Dit moet voorkomen dat onderhandelingen over de visserij compleet vastlopen.

Nederland heeft voor 84 kotters, waarvan 17 Zeeuwse, toestemming om te vissen met pulskorren. Die vergunningen lopen eind dit jaar af omdat vanaf 2019 een nieuwe Europese visverordening van kracht wordt. In de huidige verordening is 'elektrisch vissen' verboden, maar Nederland mag ontheffingen verlenen.

De discussie in Brussel gaat over de vraag of in die verordening pulsvisserij definitief wordt geregeld of wordt verboden.