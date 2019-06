Besluit over Marinierskazerne bij Vlissingen weer jaar uitgesteld

DEN HAAG - Beslissingen rond de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen zijn opnieuw vooruitgeschoven. Het gunnen van het bouwrijp maken van het terrein is uitgesteld tot uiterlijk 1 juli 2020. Het is de vierde keer dat het ministerie van Defensie de gunning heeft opgeschort.

Staatssecretaris Barbara Visser (VVD, Defensie) schrijft dit een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor het uitstel is dat er met de personeelsvertegenwoordigers nog altijd gesproken wordt over de voorwaarden waaronder de mariniers verhuizen en komen te werken in Vlissingen. Zolang dat overleg loopt wil de Kamer niet dat er ‘onomkeerbare stappen’ worden gezet.

In april had Visser de Kamer laten weten dat ook het verlenen van de opdracht van de bouw zelf van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne langer ging duren. De drie bouwcombinaties die in de race zijn voor de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen, krijgen vanwege de vertraging elk 1,7 miljoen euro compensatie. Of de ondernemingen die hebben ingeschreven om de bouw-voorbereidende werkzaamheden te verrichten compensatie krijgen voor het uitstel, meldt Visser niet.