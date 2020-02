Besluit marinierskazerne komt als een mokerslag aan in Zeeuwse Staten. ‘Schande’

video | update 16.36 uurMIDDELBURG - De beslissing om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen is als mokerslag aangekomen in de Statenzaal. De commissie strategische opgaven legde een debat over klimaatmaatregelen onmiddellijk stil.

,,Het is niet gepast om hier vrolijk over een ander onderwerp verder te praten en dat dan af te raffelen", beaamde Statenlid Harold van de Velde (SGP), nadat Eddy Heerschop (PvdA) had voorgesteld de vergadering stil te leggen.

Dat gebeurde direct nadat gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) de Statenleden op de hoogte had gesteld dat staatssecretaris Barbara Visser in Den Haag had verklaard dat de verhuizing van de baan is. Zelf had hij de persverklaring nog niet gezien. Bij zijn weten was het provinciebestuur ook nog niet ingelicht door het kabinet. ,,Schande”, sisten diverse Statenleden.

Statenlid Martin Bos (Forum voor Democratie) noemde het gedrag van Den Haag schofferend. Het liefst had hij een motie van wantrouwen tegen het kabinet ingediend, maar dat kan alleen in een reguliere Statenvergadering. Zijn partijgenoot Eelco van Hoecke sprak van mogelijke ‘juridische stappen’.

,,Op Valentijnsdag krijg je definitief de bevestiging dat je partner al langere tijd vreemd gaat.” Dat was de eerste redactie van VVD-fractievoorzitter Kees Bierens op het nieuws. ,,We hielden natuurlijk rekening met slecht nieuws, maar als het eenmaal een feit is, komt het toch hard aan.”

Bierens rekende voor dat een compensatie wat hem betreft moet oplopen tot een bedrag met negen nullen. Daarin zitten de al uitgegeven miljoenen, de mensuren van Vlissingen en de provincie, de imagoschade voor Zeeland en de economische spin-off die Zeeland gaat missen, die is berekend op 28 miljoen euro per jaar.

,,Verbazing is te zwak gezegd”, reageerde fractievoorzitter Hannie Kool van de grootste Statenfractie CDA. ,,Het is woede. Het gaat om de onbetrouwbaarheid van een overheid die afspraken niet nakomt en geen overleg tussen partners. We horen iets van anderen maar nooit rechtstreeks. Zo doen we dat niet in Nederland.”