Besluit inrichting marinierskazerne ‘in afrondende fase’

Treinen rijden weer na ongeluk in Goes. ‘Toen hij sprong, keek ik gelukkig net de andere kant op’

9:55 GOES - De treinen in Zeeland rijden weer. Het treinverkeer lag er maandagavond urenlang uit na een aanrijding tussen een man en een goederentrein op het station in Goes. Volgens omstanders was hij voor de trein gesprongen. De stremming duurde tot 23.00 uur. De NS zette bussen in. De extra reistijd was meer dan een uur.