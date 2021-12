Bescherming van ons erfgoed is niet op orde

Hrieps-overval­lers moeten samen 370.000 euro ophoesten: ,,Maar van een kale kip kun je niet plukken”

De rechter heeft gesproken: vijf mannen zitten (weer) in de cel voor hun aandeel in de Hrieps-overval. Maar hoe groot is de kans dat Hrieps-organisator Hugo Kramer ooit nog een euro terugziet van zijn gestolen geld? ,,Van een kale kip kun je niet plukken.”

29 november