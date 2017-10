Bertie, Bonnie St. Clair en Marga Bult op COC-jubileumfeest

Op zoek naar zeehonden met een hap zeewier als voorafje

8:30 BOMMENEDE - Met een buitenles voor leerlingen van basisscholen op Schouwen-Duiveland is vandaag bij Bommenede de Grevelingenweek afgetrapt. In de herfstvakantie zijn er uiteenlopende activiteiten en excursies in het gebied.