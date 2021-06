Beroepsoplichter opnieuw voor rechtbank in Middelburg: ‘Zijn moeder is al zo vaak overleden’

Cameramuse­um Zierikzee maakt zich klaar voor doorstart; ‘Wat mij betreft beginnen we morgen nog’

1 juni ZIERIKZEE - Dicht of niet, de vraag naar een ouderwetse fotoshoot in Zeeuwse klederdracht blijft onverminderd groot, zegt Bob Noomen van het Cameramuseum in Zierikzee. De liefhebbers weten hem te vinden via de website, die nog wél steeds in de lucht is. Sterker, sinds de camera’s en toebehoren noodgedwongen in de opslag verdwenen, is de collectie alleen maar gegroeid. ,,We zitten nu op meer dan 23.000 stukken, plus daarnaast nog iets van 7000 boeken en tijdschriften.”