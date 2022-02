Bergs getreuzel met plek hoogspanningsstation frustreert plannen voor zonnepanelen in Noord-Zeeland: ‘Zo'n 50 ondernemers moeten langer wachten’

Het stroomnet in Noord-Zeeland zit vol waardoor grotere projecten met zonnepanelen in de wacht staan. Schouwen-Duiveland en Tholen zijn nog niet aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Om het tjokvolle regionale net uit te breiden, zijn al plannen in gang gezet. In Zierikzee komt een groot hoogspanningstation dat via een ondergrondse kabel via Sint Philipsland en Tholen aan takt op een nog te bouwen nieuw 380kV station in Halsteren. In Tholen verrijst een kleiner hoogspanningsstation.